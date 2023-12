Plus de 8 milliards de tonnes: la planète n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2023, voici pourquoi

La planète n'a jamais consommé autant de charbon: en 2023, la demande mondiale a atteint 8,53 milliards de tonnes, un record historique, essentiellement en raison de la forte hausse en Chine, en Inde, et en Indonésie, indique vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Un constat partagé par François Gemenne, spécialiste en géopolitique de l'environnement à l'ULB. "Cela vient beaucoup de la hausse de la production et de la consommation de charbon en Chine qui a entamé une politique d'électrification très rapide qui se fait à partir du charbon. L'autre élément qui explique cette hausse, c'est l'effet de la guerre en Ukraine. Pour se passer du gaz russe, beaucoup se sont tournés vers le charbon. L'Allemagne et la France, par exemple, ont rouvert des centrales de charbon. On peut comprendre les raisons géopolitiques derrière tout ça, mais c'est sûr que pour le climat c'est catastrophique puisque le charbon est de loin la pire des énergies fossiles".