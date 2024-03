Pollution de l'eau aux PFAS et au perchlorate: le Conseil supérieur de la Santé confirme la "nocivité de ces substances chimiques"

En novembre, on apprenait la présence de pollution aux PFAS dans l'eau du robinet. Des taux élevés ont effectivement été relevés dans certaines zones de Belgique, atteignant ainsi nos fruits et légumes, mais également les œufs et tout ce qui est en lien avec la production locale.

Le Conseil supérieur de la Santé a rendu ce mardi 12 mars son rapport sur l'impact sanitaire des PFAS et du perchlorate dans l'eau en bouteille et l'eau utilisée dans l'industrie alimentaire. "Ces substances chimiques sont nocives pour la santé en cas d'exposition prolongée", affirme le Conseil qui indique également que "une limite supérieure de 4 nanogrammes par litre pour la somme de quatre PFAS courants et une limite supérieure de 13 microgrammes par litre pour le perchlorate contribueront à réduire l'exposition de la population générale".

Dans un communiqué envoyé pour résumer le rapport du CSS, l'organe d'avis scientitique est clair: "une exposition régulière aux PFAS et au perchlorate peut avoir des effets néfastes, en particulier chez les groupes vulnérables tels que les nourrissons, les enfants en bas âge et les femmes enceintes."

Cette pollution aux PFAS se fait principalement par le biais de l'industrie alimentaire. L'eau de l'industrie comprend ces substances qui se retrouvent ensuite dans nos aliments. Concernant la dangerosité et la présence de PFAS dans l'eau du robinet, "la manière et l'ampleur du transfert ne sont pas encore claires", précise le Conseil supérieur de la santé.

Aussi, il est indiqué que les PFAS peuvent "perturber l'équilibre hormonal et sont associés à plusieurs problèmes de santé, notamment des troubles immunitaires, des problèmes de fertilité et des cancers".

Ce nom regroupe plus de 6.000 produits chimiques, aussi appelés "produits chimiques éternels". Ils restent stables à des températures élevées et ont des propriétés hydrofuges (qui préservent de l'eau). On les retrouve dans la fabrication de vêtements imperméables, dans les emballages alimentaires, dans nos casseroles mais aussi dans de nombreux aliments. "La stabilité des PFAS a pour conséquence que ces substances ne se dégradent pas rapidement dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les organismes vivants, causant des problèmes sanitaires et environnementaux à long terme", indique le Conseil supérieur de la Santé.



Le perchlorate est également un produit chimique que l'on retrouve dans les engrais, les munitions et les feux d'artifice. Tout comme les PFAS, il se retrouve dans l'eau et est stable dans l'environnement, ce qui le rend "mobile et facile à trouver dans les aliments".