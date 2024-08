Info trafic: la situation est compliquée ce matin sur l'autoroute E40

08h21 La situation est compliquée sur l'E40 La situation est assez compliquée ce matin sur l'E40. Un accident s'est produit à Heverlee. Il implique un poids lourd avec 3 voies bloquées en direction de Liège. Cela provoque pour l'instant 45 minutes de files sur 7 km entre Sterrebeek et Heverlee vers Liège. Dans l'autre sens, pour rejoindre Bruxelles, il vous faudra patienter 15 minutes entre Haasrode et Bertem. Deux autres accidents sont à signaler autour de Bruxelles : sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwé-Saint-Etienne en direction de Grand-Bigard avec la bande de gauche bloquée et une dizaine de minutes de perdues entre Wezembeek-Oppem et Zaventem. Quelques remontées de files aussi sur l'E40 venant de Liège entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. L'autre sur l'E411 à hauteur du Carrefour Léonard en direction de Waterloo. Là, c'est la bande de droite qui est bloquée vers Bruxelles. 15 minutes à ralentir sur cette E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard tout comme entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard sur le ring intérieur. Enfin, vous perdez 20 minutes entre Nivelles-Nord et Wauthier-Braine en direction de Halle suite à la zone de travaux après Haut-Ittre.

07h57 20 minutes de ralentissements sur l'E40 L'accident sur la E40 Bruxelles-Liège a Heverlee vous ralentit 20 minutes entre le Parking d'Everberg et Heverlee. Le passage est difficile vers Liège. Dans l'autre sens, vers la Capitale, il y a 15 minutes à ajouter entre Haasrode et Bertem. Vous ajoutez 10 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Affligem et Grand-Bigard et sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 15 minutes maintenant sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem. On vous rappelle que le plan d'urgence provincial est activé dans le Brabant Wallon suite à cet incendie à Mont-Saint-Guibert. La police vous demande donc si vous circulez sur la Nationale 4 et la Nationale 25 de redoubler de prudence et de circuler fenêtres et ventilation coupées.

07h17 Accident sur l'E40 Un accident a été signalé sur l'E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Heverlee en direction de Liège. Des files sont présentes entre Bertem et Heverlee (+10 min). Dans l'autre sens, vers Bruxelles, la curiosité provoque 10 minutes de files entre le Parking d'Heverlee et Bertem. À Bruxelles, vous ajoutez 10 minutes sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Waterloo. Vous ralentissez en venant de Tournai sur l'E429 entre Tubize et la Chaussée de Mons (+7 min). Des files également sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard (+10 min).

06h30 Premières files sur le ring de Bruxelles Les premières files sont constatées sur le ring intérieur de Bruxelles entre Vilvorde et Machelen (+3 min) puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren mais cela reste très raisonnable avec 5 minutes à ajouter vers Waterloo. Le trafic se densifie aussi légèrement à l'approche du chantier entre Haut-Ittre et la région flamande entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine vers Halle.