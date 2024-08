Les fans n'y croyaient plus: le groupe Oasis se reforme le temps d'une tournée

Partager:

Le groupe de rock britannique Oasis annonce se reformer pour une tournée mondiale en 2025.

Le groupe britannique Oasis a annoncé mardi son retour sur scène pour une série de concerts à l'été 2025, selon la BBC. Cette nouvelle tournée passera par Londres, Manchester, Cardiff, Édimbourg, et Dublin. Les frères Liam et Noel Gallagher, qui étaient brouillés depuis 2009, avaient laissé entendre dans un message sur les réseaux sociaux qu'une annonce concernant Oasis pourrait être faite mardi, alimentant les spéculations sur une reformation de ce groupe mythique de la Britpop.

Les deux frères avaient publié le même clip de 11 secondes sur les réseaux sociaux, dans la nuit de dimanche à lundi, avec un unique message: "27/08/24. 8am". L'annonce de la reformation est survenue mardi via les réseaux de cette formation mythique de la Britpop des années 1990 et de chacun des frangins. Une harmonie miraculeuse, alors que Liam, 51 ans, et Noel, 57 ans, distillaient ces dernières années leur dégoût réciproque via médias ou réseaux, avant un souffle d'apaisement récent. Difficile de savoir quand la marmite familiale a commencé à bouillir, alors qu'un festin s'offrait aux deux natifs de Manchester depuis la sortie du premier single "Supersonic" en 1994.

Peu de temps après, Noel avait déjà, notamment, frappé à la tête son frère en studio avec une batte de cricket. Leurs prises de bec seront innombrables. Mais la nuit où le couvercle saute complétement est documentée. Il est un peu plus de 22h ce 28 août 2009 lorsqu'un des responsables du festival Rock en Seine, aux portes de Paris, monte sur scène et prend le micro avant le concert d'Oasis: "Je vous annonce que, malheureusement, à l'instant sur le site de Rock en Seine, Liam et Noel se sont battus. Le groupe n'existe plus." Famille pauvre Peu de temps avant, c'est l'orage de trop entre Liam et Noel dans les loges, avec une guitare brisée à la clé. Retrouvée et réparée, la six cordes a été vendue aux enchères en mai 2022 dans la capitale française pour 385.500 euros, frais compris.