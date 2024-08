Victime d'un individu mal intentionné, un restaurant bruxellois se voit couvert d'avis négatifs sur le web: "Je n'en dors plus"

Depuis cet incident, les commentaires sur Internet, et même les coups de téléphone au restaurant affluent, ce qui affecte considérablement la gérante. "En plein service, on reçoit des appels de gens qui nous disent que nous sommes racistes, qu’ils vont venir nous voir au restaurant. C’est inadmissible et je compte porter plainte contre cet individu qui salit notre réputation. Je n'en dors plus !".

Très connectée et désireuse de donner une bonne image de marque sur Internet à son restaurant, Paloma s’inquiète des répercussions que pourraient avoir ces nombreux avis négatifs injustifiés. "Ces avis sont de plus en plus importants, car de nombreuses personnes se fient à cela pour aller quelque part. C’est devenu primordial pour un commerce d’avoir de bons avis. Notre clientèle est fidèle, mais c’est toujours bien de recevoir de nouveaux clients pour avoir un roulement".

"C’est important pour le développement d’un commerce, surtout lorsque ce dernier démarre son activité", pointe-t-elle. "Quand les avis sont positifs, cela peut ramener de la clientèle, et c’est un gage de confiance pour les autres utilisateurs, car de plus en plus de gens regardent sur Internet avant de faire un choix de restaurant".

Cependant, le revers de la médaille peut être désastreux pour ces entrepreneurs. "Ces commentaires négatifs peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme une baisse de fréquentation et du chiffre d’affaires à la fin du mois. Le problème, c’est que ces gens ne se rendent pas toujours compte de cet impact : il y a bien un souvent un humain derrière, qui ne compte pas ses heures dans son travail".

Si des avis négatifs, "il y en a dans tous les domaines", les commentaires diffamatoires affluent de plus en plus dans l’Horeca. "Cela peut freiner des personnes, cela a un impact direct".

Se faire aider

Pour contrer cela, Laurine Kerpelt conseille les restaurateurs de mettre en évidence les moyens de poster un avis positif sur le web. "En affichant un petit QR code en demandant aux clients satisfaits de s’exprimer, via ses réseaux sociaux ou simplement via le bouche-à-oreille. À notre époque, avoir une bonne visibilité sur le web est très important".

Avoir une bonne réputation pour un commerce est donc, d’autant plus à l’heure du tout numérique, extrêmement important pour les restaurateurs. "Vu le temps passé sur les écrans, c’est là que tout se passe", renchérit Serge Dielens, gestionnaire d’e-réputation. "Tout acte d’achat est motivé par la confiance qu’on donne en la marque. Il faut donc travailler sur cette confiance".

Rester en veille et être attentif

Selon lui, les commerçants ne doivent pas hésiter à se faire aider pour gérer ce volet de leur business. "Le web a une puissance phénoménale, qu’elle soit exercée de manière positive ou négative. C’est difficile de gérer ça seul pour un restaurateur déjà fort occupé, il y a moyen de travailler avec d’autres personnes pour cela, car il faut rester en veille, être attentif à chaque remarque".

Ce constat, ce n’est pas notre restauratrice bruxelloise qui le contredira. "On se concentre parfois autant là-dessus que sur ce qu’il y a dans l’assiette. Je prends du temps à répondre à ces avis, qu’ils soient positifs ou négatifs. Mais si, désormais, on doit faire face à une vague de diffamation, ce n’est plus possible".

Si les commentaires négatifs et les vagues de haine qui en découlent sont tout de même peu courants, Serge Dielens tient à alerter sur une problématique qui existe de plus en plus. "Certains restaurateurs, au lieu de payer des gens pour les aider à faire rayonner leur marque, paye d’autres gens qui vont envoyer des commentaires négatifs sur les concurrents de leur client. C’est une machine bien rodée qui existe".

Une technique "limite" mais qui peut s’avérer être efficace. "Chacun est libre de juger ce qui est éthique ou pas, mais il n’empêche qu’une note sur Google peut rapidement descendre avec quelques avis négatifs...", prévient-il.

Possibilité d'attaque en justice

Comme dans la vie de tous les jours, la diffamation, le dénigrement ou les injures sont sanctionnables devant la justice. Pour la diffamation publique, comme c'est le cas ici lors d'un commentaire posté sur Google, l'amende peut grimper jusqu'à 12.000 euros. Pour cela, la justice invite les plaignants à collecter le maximum de preuve.

Pour ce qui est de la publication de faux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, des sanctions existent également : cette pratique commerciale trompeuse pourrait vous coûter jusqu'à 37.500 euros d'amende ainsi qu'à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans.