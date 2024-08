Info trafic: quel est l'état de la circulation ce mardi matin?

07h57

20 minutes de ralentissements sur l'E40

L'accident sur la E40 Bruxelles-Liège a Heverlee vous ralentit 20 minutes entre le Parking d'Everberg et Heverlee. Le passage est difficile vers Liège. Dans l'autre sens, vers la Capitale, il y a 15 minutes à ajouter entre Haasrode et Bertem.

Vous ajoutez 10 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Affligem et Grand-Bigard et sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 15 minutes maintenant sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem.

On vous rappelle que le plan d'urgence provincial est activé dans le Brabant Wallon suite à cet incendie à Mont-Saint-Guibert. La police vous demande donc si vous circulez sur la Nationale 4 et la Nationale 25 de redoubler de prudence et de circuler fenêtres et ventilation coupées.