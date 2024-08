Trop de devoirs? Quelles sont les recommandations en la matière? 

Alors que les enfants et adolescents reprennent le chemin de l'école, la question des devoirs se pose parfois : les élèves en ont-ils trop et ces travaux sont-ils vraiment efficaces ?

Par contre, il faut veiller à la durée de ces devoirs pour ces jeunes ados. Plus d’une heure et demie par jour, c’est de trop et selon ces études. Cela peut même avoir des conséquences négatives sur leurs résultats à l’école, ou même sur leur sommeil à cause du stress.

Pour les plus jeunes, la quantité de devoirs doit être strictement plus réduite ! Un décret datant de 2001 a fixé les règles en la matière :

Aucun devoir en maternelle

Seulement quelques activités comme un peu de lecture en 1e et 2e primaire

20 minutes de travail à la maison en 3e et 4e

Une demi-heure en 5e et 6e primaire

Bien sûr, cette durée varie aussi en fonction des facilités de chaque enfant.

Quel est le rôle des parents ou des responsables des enfants ?

À priori, les parents n'ont aucun rôle à jouer : ces devoirs doivent pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. Ce qui ne les empêche pas d'effectuer un suivi et s'assurer que tout se passe bien.