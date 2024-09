Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi?

C'est aussi le cas entre l'Aire de Nivelles et l'échangeur de Haut-Ittre où vous ralentissez 10 minutes.

Les files se sont intensifié en intérieur passant de 10 à 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem.

Début des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 10 minutes à ajouter entre Haasrode et Bertem vers la Capitale.

07h09

Quelques soucis

Les ralentissements du matin sur le ring intérieur de Bruxelles avec 10 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem, un peu plus de 5 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

Vous ralentissez également 10 minutes en venant de l'E19 entre Nivelles-Nord et Wauthier-Braine vers Grand-Bigard suite à la zone de chantier.

Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart (+5 min), sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles (+8 min).