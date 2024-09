"Je suis en colère": un centre de co-accueil ne peut pas "régulièrement" assurer la garde de l'enfant de Magali

"Ici, lors du co-accueil, vu qu’il n’y avait qu’une accueillante sur deux, les normes font qu’elles ne peuvent accueillir que cinq enfants. Elles ont obtenu une dérogation pour une sixième enfant à un certain moment. Mais il a encore fallu trouver des solutions par nous-mêmes puisqu’aucune solution n’est proposée", témoigne-t-elle, après avoir contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

Magali est contrainte de revoir son organisation pour assurer la garde de Marcel. Une charge mentale dont elle se passerait bien. "Je ne suis pas tranquille. Je suis déçue, je suis en colère, et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. J’invite tous les parents qui rencontrent des difficultés à oser le dire", ajoute-t-elle.

On ne va pas non plus surpeupler les milieux d’accueil

Les problèmes rencontrés par ce centre de co-accueil ne sont pas malheureusement pas un cas isolé. "Si l’accueillante est salariée dans ce service, ce dernier fait tout ce qu’il peut pour que l’enfant soit accueilli chez une autre accueillante, ce qui n’est pas toujours évident car elles ont en général leur quota d’enfants, leur équivalent temps plein bien rempli. On ne va pas non plus surpeupler les milieux d’accueil", indique Sylvie Anzalone, la porte-parole de l’ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance).

Dans la province de Hainaut, impossible pour un milieu d’accueil de répondre positivement à toutes les demandes. Au premier trimestre de 2024, 200 candidatures d’enfants ont été refusées, faute de personnel.