"Je suis honorée": Hadja Lahbib réagit à sa nomination pour le poste de commissaire européen

En revanche, le Premier ministre Alexander De Croo a précisé dans sa lettre à la présidente de la Commission que le choix de Mme Lahbib n'avait pas été fait par son équipe, mais par les cinq partis de l'Arizona qui négocient actuellement la nouvelle majorité fédérale.

"Je peux confirmer que les partis politiques qui sont chargés de former le prochain gouvernement fédéral belge m'ont demandé de transmettre leur proposition de nommer Mme Hadja Lahbib en tant que membre belge de la Commission européenne pour le mandat 2024-2029", a détaillé Alexander De Croo dans sa lettre à la présidente de la Commission européenne.

"La majorité sortante a assuré un service postal minimum", a souligné une source gouvernementale.

"L'Union est plus que jamais un acteur clé"

La principale intéressée a transmis sa réaction dans la soirée. "Je suis honorée d'être proposée comme candidate Commissaire européenne. Je tiens avant tout à saluer le travail de Didier Reynders durant les cinq dernières années. Face aux défis mondiaux, l'Union est plus que jamais un acteur clé que nous devons continuer à renforcer. Comme ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai eu la responsabilité de représenter la Belgique sur la scène internationale, et de mener notre présidence du Conseil de l'Union européenne, dont l'efficacité et le succès ont été salués. La prochaine étape est d'obtenir la confiance et le soutien des parlementaires européens. Ils sont la voix des 450 millions de citoyens. Elle compte, et elle doit être entendue et respectée."