Des cadavres de chien échoués sur la côte belge possiblement liés à des chasses illégales

Entre le mois de novembre et la fin du mois de décembre 2023, cinq cadavres de chiens se sont échoués à Ostende. Un autre cadavre a été retrouvé sur la plage de Nieuwpoort-Bad le 17 décembre et un promeneur aurait également jeté le cadavre d'un chien similaire dans une poubelle à Oostdunkerque après l'avoir découvert sur une plage. La poubelle a ensuite été vidée et le corps du chien n'a donc pas pu être récupéré. "Mais la description du cadavre correspond à celle des constatations précédentes", avait indique le porte-parole de la police locale au mois de décembre.

Il s'agissait à chaque fois de jeunes animaux qui ne possédaient pas de puce électronique. Les chiens semblent appartenir à la même race, mais l'état de la décomposition des corps n'a pas permis de le déterminer précisément.