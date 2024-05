À la rencontre d'une soigneuse spécialisée dans les raies manta: plongez dans l'univers de Mélanie à Nausicaá

Partager:

Nausicaà est le plus grand parc aquatique d'Europe. Notre équipe est allée à la rencontre de Mélanie, soigneuse et plongeuse dans les bassins boulonnais.

Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Mélanie, je suis originaire de la Savoie. Je travaille à Nausicaá comme soigneuse et plongeuse depuis maintenant six ans dans le secteur océanique. Je m'occupe principalement de la raie manta. Vous occupez-vous uniquement des raies manta ? Alors, le service aquariologie pour les soigneurs est réparti en trois secteurs : tropical, tempéré et océanique. Et par secteur, on sait tous être polyvalents et on sait nourrir individuellement tous les animaux. Par exemple, dans le secteur océanique, on retrouve des requins gris, des raies pastenagues, des raies aigles, des raies guitare et différents poissons, dont des mérous, des bancs de poissons et des murènes.

On a tout de même un animal un peu plus attitré, c'est pour ça que je m'occupe essentiellement de la raie manta. C'est moi qui suis un peu décisionnaire sur l'évolution de son entraînement, sur les changements de ses rations alimentaires et sur les façons de le nourrir. Pourquoi êtes-vous devenue soigneuse ? Depuis l'âge de sept ans, j'ai toujours su que je voulais être soigneuse. J'ai fait une sortie scolaire avec ma mère dans un aquarium dans le sud de la France et j'ai adoré. Et lors du spectacle des dauphins, qui était mon animal préféré, j'ai directement dit à ma mère que je voulais faire ce métier. Je n'ai jamais lâché ma passion, ni mon envie d'être soigneuse. Et en plus de ça, mon père m'a initiée tôt à la plongée sous-marine lorsque j'avais 10-11 ans, ça a donc renforcé mon envie de travailler avec les animaux marins. Quelles sont les formations pour devenir soigneur ? Il existe plusieurs formations, certaines ont été créées il y a deux ans justement à l'université à Boulogne-sur-Mer. Le principal, c'est surtout d'avoir un peu d'expérience. En France, il existe une licence biologie dans la ville de Nancy. Moi, j'ai fait un diplôme universitaire en aquaculture et aquariologie dans le sud de la France et j'ai fait un stage de huit mois. Et le petit plus pour travailler dans un aquarium, c'est d'être plongeur professionnel !

Pourquoi avoir choisi de travailler dans le plus grand aquarium d'Europe ? Déjà, j'ai eu la chance, à la sortie de ma formation, j'ai été embauchée quand Nausicaá venait de s'agrandir en 2018, en construisant le plus grand bassin d'Europe. J'en suis très reconnaissante, parce que c'est un très grand bassin avec des super belles espèce qu'on voit très peu ailleurs, notamment la raie manta. De plus, Nausicaá reste en plus un très beau centre parce qu'il y a un beau message de sensibilisation et de préservation. On propose d'ailleurs l'expérience "dans les pas d'un soigneur", où les visiteurs vont nous accompagner durant toute une journée pour qu'ils comprennent un peu plus le métier de soigneur tout en étant au plus près des animaux. Et puis il y a la "Blue Academy", qui propose des ateliers ludiques et créatifs dès le plus jeune âge. Comment se déroule une journée type ? On commence à différents horaires, en fonction des secteurs sur lesquels on est attitrés. Dans les secteurs tempéré et tropical, les soignent vont commencer tôt puisqu'ils vont avoir les entretiens à faire, donc les nettoyages d'aquarium, avant l'ouverture au public. Dans le secteur océanique, l'entretien des aquariums se fait l'après-midi en plongée face aux visiteurs. Le matin, dès qu'on arrive, on va faire le tour de nos installations, pour voir si la nuit s'est bien déroulée pour les animaux.