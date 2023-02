Des chercheurs découvrent une nouvelle famille de serpents

Les travaux des chercheurs révèlent l'existence, au sein des Elapidea, d'une toute nouvelle famille de serpents, les Micrelapidae. Cette nouvelle famille regroupe quatre espèces de serpents, toutes vivantes en Afrique de l'Est, du Nord-Est et au Proche-Orient. "La découverte d'une nouvelle famille est un événement extrêmement rare chez les vertébrés", a expliqué Jonathan Brecko, chercheur à l'AfricaMuseum et à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, et qui a participé aux recherches.

L'étude s'est, entre autres, basée sur des spécimens des deux musées belges. En analysant les données de plus de 4.600 gènes, les scientifiques ont réussi à résoudre la phylogénie des Elapidea. La phylogénie a pour but de reconstituer les liens de parenté entre espèces.

Le nombre de gènes examinés est particulièrement conséquent : "Un tel jeu de données permet d'établir les liens de parenté avec une grande précision", a expliqué Jonathan Brecko. "Par comparaison, la plupart des jeux de données utilisés en phylogénie moléculaire ne prennent en compte qu'une dizaine de gènes à peine."

Outre les données génétiques, les savants ont effectué des scans nanoCT et microCT. "Après avoir scanné le crâne d'un spécimen, les os qui le constituent peuvent être isolés virtuellement et étudiés un à un. On peut ainsi comparer les caractéristiques morphologiques entre spécimens de manière plus précise."