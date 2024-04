Grippe aviaire: fin du confinement obligatoire pour les volailles et oiseaux le 6 avril

L'interdiction d'utiliser de l'eau de surface non traitée pour les volailles et les oiseaux est levée également.

Certaines mesures peuvent donc être assouplies. À partir de samedi 6 avril, le confinement des volailles et des oiseaux ne sera donc plus obligatoire pour les détenteurs professionnels et les détenteurs enregistrés d'animaux à titre de hobby. Il n'y avait pas d'obligation de confinement pour les détenteurs privés.

La vigilance reste néanmoins de mise, avertit l'Afsca. Le virus de la grippe aviaire est toujours présent chez les oiseaux sauvages en Belgique. Il faut donc s'attendre à ce que la maladie continue à circuler pendant l'été.

Il reste ainsi obligatoire pour tous les détenteurs de nourrir les volailles et les oiseaux à l'intérieur ou à l'abri (sous des filets). La surveillance accrue dans les élevages commerciaux de volailles et les dispositions actuelles concernant le desserrage des volailles destinées à l'abattage sont maintenues.

Enfin, et bien qu'il ne soit plus obligatoire de garder les volailles et les oiseaux à l'intérieur ou de les mettre à l'abri sous des filets, l'Afsca recommande toujours de protéger préventivement les volailles avec des parcours extérieurs sous filets afin d'éviter autant que possible le contact avec les oiseaux sauvages.