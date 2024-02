L214 condamnée pour avoir accusé Le Gaulois de "manipulation génétique" de ses poulets

L'association de défense des animaux L214 a été condamnée par le juge des référés à cesser toute campagne accusant le groupe Le Gaulois de "manipulation génétique" de ses poulets, jeudi à Strasbourg.

L214 avait été assignée par le groupe LDC, qui commercialise notamment les marques Le Gaulois et Maître Coq et se disait victime d'une campagne de "dénigrement" et de "désinformation" de la part de l'association, dont le siège social est à Strasbourg.