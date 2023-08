La Colombie extrade aux Etats-Unis la styliste Nancy Gonzalez

Selon le chef de la police, tous deux sont poursuivis par un tribunal du district sud de Floride pour "conspiration en vue d'importer et de transporter des animaux sauvages en violation de la loi et contrebande de marchandises".

La créatrice de pochettes, sacs à main et portefeuilles en peaux de serpent ou de crocodile, dont les produits de luxe sont vendus dans des boutiques à Paris, New York, Moscou, Milan, Séoul, Toronto et Taïwan, avait été arrêtée en juillet 2022 dans la ville colombienne de Cali (sud-ouest) lors d'une perquisition à son domicile.

Tous deux sont soupçonnés d'avoir envoyé aux Etats-Unis "des sacs à main et des portefeuilles fabriqués à partir de peaux d'animaux", dont certaines sont des "espèces protégées" et "en voie d'extinction", a déclaré le chef de la police, le général José Luis Ramirez.

L'acte d'accusation émis par la justice américaine, et dont l'AFP a eu copie, précise que Nancy Gonzalez a payé des billets d'avion à plusieurs personnes à destination de New York, Miami et du New Jersey pour que ces dernières emmènent les produits jusqu'aux Etats-Unis dans leurs bagages personnels.

Les accessoires se retrouvaient ensuite dans le showroom de la créatrice à New York.

Nancy Gonzalez a "donné des instructions" à ces personnes sur la "façon de voyager et de transporter" la marchandise et sur "quoi dire" aux autorités en cas de soupçon, selon l'accusation.