Grand Steeple-Chase de Paris : 14 chevaux aux "J0" de l'obstacle

Partager:

Un parcours de six kilomètres jonché de 23 obstacles hors norme à boucler en près de 7 minutes: quatorze chevaux d'exception vont s'affronter dimanche à Auteuil dans la 150e édition du Grand Steeple-Chase de Paris pour décrocher le Graal. "Le Grand Steeple-Chase de Paris, c'est les Jeux olympiques pour nous en France!" estime la Suédoise Amanda Zetterholm. Cette femme entraîneur aura deux concurrents dans cette course mythique.

Dans l'Oise, elle prépare Gallipoli et Général en Chef, les fers de lance de son écurie créée il y a seulement deux ans avec son associé Noël Georges. Gallipoli, pur sang de 7 ans, a pris trois 2e place cette année. "Gallipoli est un vrai guerrier, le Poulidor des courses. Il est arrivé à la maison il y a un an et a bien progressé. On a tout fait pour qu'il soit au top dimanche", a confié à l'AFP Amanda Zetterholm. Général en Chef a été arrêté l'an dernier dans le Grand Steeple-Chase. Arrivé dans son écurie l'hiver dernier, ce cheval âgé de 8 ans "est spécial et a beaucoup de caractère", explique-t-elle.

- "Confiance aux jockeys" - Sa force : "sa bonne entente avec Benjamin Gelhay", un jockey de province qui disputera son premier Grand Steeple-Chase. "Benjamin arrive à bien le détendre durant le parcours". Dans cette course marathon où les chevaux franchissent deux fois la rivière des tribunes par un bond de 8 mètres et le redouté Rail ditch and fence ou "juge de paix" nécessitant un saut de 5 mètres, Amanda "redoute" le cheval de son ex-mari David Cottin, Juntos Ganamos. L'Anglais James Reveley, déjà trois succès dans la course, sera en selle sur ce grand favori, collectionneur de succès dans cette discipline.