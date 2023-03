La meute de loups limbourgeoise réduite de moitié

Le nombre de loups dans le nord du Limbourg a diminué de moitié ces dernières semaines, selon Jan Loos de l'asbl Landschap. Ce dernier a compté que seuls cinq ou six loups sur les 13 recensés sont encore présents dans la province: "C'était prévisible. Chaque année, à l'approche de la naissance de nouveaux louveteaux, leurs aînés migrent en grande partie."

A l'occasion de sa campagne "Welkom Wolf" et grâce à une caméra animalière, Landschap a repéré cinq loups la semaine dernière. Ils se dirigeaient en matinée vers l'un des domaines militaires de la région. Pendant ce temps, les louveteaux de 2021 sont partis et certains de l'année dernière les ont imités, raconte Jan Loos.

Entre décembre 2022 et février 2023, trois des neuf petits de 2022 ont été tués sur les routes N74 et N76. Début mars, deux jeunes loups ont également perdu la vie l'un après l'autre sur l'autoroute A2 aux Pays-Bas. On ne sait pas encore si certains parmi eux étaient issus de la meute belge du Limbourg, mais la probabilité est élevée.