La neige, c'est aussi une partie de plaisir pour certains animaux: à Pairi Daiza, des espèces découvrent les flocons

Si certains d'entre nous ont râlé en voyant la neige tomber en masse sur notre pays, certains animaux qui n'ont pas l'habitude de pouvoir profiter des flocons se sont régalés.

Parmi les animaux bien contents des tombées de neige, il y a les pandas ! "Parmi les 7500 animaux de Pairi Daiza, il y en a qui adorent la neige, comme les pandas géants, les loups et les ours. Bien entendu, on a prévu des territoires intérieurs chauffés pour les animaux qui n'aiment pas ça", note Claire Gilissen, porte-parole du parc animalier.