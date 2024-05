La rainette verte se reproduit en Wallonie pour la première fois en 40 ans

Des volontaires du pôle herpétologique (étude des reptiles) de Natagora ont récemment recueilli les premières preuves de reproduction naturelle de rainettes vertes en Wallonie, près de quatre décennies après leur disparition, indique jeudi un communiqué de l'association de protection de l'environnement.

Réintroduite en Famenne et en Gaume en 2022 et 2023, l'espèce compte désormais plus de 100 mâles qui chantent à tue-tête chaque soir. Des rainettes accouplées y ont été observées. Et plusieurs pontes ont même été trouvées.