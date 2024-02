Les volontaires de Natagora à la rescousse des batraciens en Wallonie et à Bruxelles

Les volontaires de Natagora seront présents aux abords de plusieurs routes en Wallonie et à Bruxelles jeudi et vendredi afin d'inviter les automobilistes à lever le pied en cette période de migration des batraciens. Ce phénomène survient plus tôt cette année en raison du temps doux et humide.

Accompagnés de la police et d'agents communaux, les volontaires vont mettre en place plusieurs barrages routiers en provinces du Hainaut et de Liège. Ils arrêteront les voitures dans les zones concernées et expliqueront la migration aux citoyennes et citoyens. Le mot d'ordre de l'action, "Automobilistes, levez le pied! En présence de batraciens ou de volontaires en action, limitez votre vitesse à 30km/h", rappelle que la vitesse est particulièrement meurtrière pour les batraciens.

Plusieurs dizaines de sites ont été sélectionnés par l'association dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Une carte interactive disponible sur le site de Natagora permet de localiser chaque lieu où des volontaires seront présents. Les amateurs de crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont également invités à participer à l'action, qui prendra plusieurs formes selon les endroits. En plus de barrages routiers, des ramassages des batraciens en début de journée ou en début de soirée auront également lieu. Certaines animations telles que des balades et conférences seront également organisées. Certains sites (marqués en rouge sur le site de Natagora) cherchent toujours des volontaires.