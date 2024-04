Le parlement ouvre le débat parlementaire mais il n'y aura pas de vote

Le texte mis sur la table par l'opposition MR, N-VA et CD&V, ainsi que par Julien Uyttendaele (PS) et Jonathan De Patoul (DéFI), est la copie conforme du projet élaboré par le ministre du Bien-être animal et qui faisait consensus au gouvernement Vervoort.

En pleine campagne électorale, le PS a cependant fait barrage à son introduction au Parlement, de crainte de voir celui-ci amendé, pour y introduire une interdiction de l'abattage sans étourdissement.