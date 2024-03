Les morsures de tiques sont reparties à la hausse en 2023

Après une année 2022 clémente sur le front des morsures de tiques en Belgique, le petit parasite a grignoté du terrain en 2023 avec près d'un millier de morsures en plus qu'un an auparavant. Son nombre reste malgré tout plus faible que la moyenne des années précédentes, relativise mardi dans un communiqué l'Institut de santé publique Sciensano.