"Unhappy Meal", la campagne Gaia qui dénonce la souffrance animale causée par McDonald's

Dès 13h30, une pancarte arborant le slogan cyniquement détourné "Unhappy Meal" était campée devant le célèbre fast-food. Les boîtes rouges et jaunes revisitées ont été distribuées à plusieurs influenceurs belges et américains, tandis que les passants se sont vus offrir des cadeaux macabres estampillés du "I'm not lovin'it".

Parodie sinistre du célèbre menu pour enfants, le "Unhappy Meal" confectionné par Gaia contient plusieurs reproductions macabres des aliments habituellement présents dans le Happy Meal, dont un ravier de sauce au sang de poulet.