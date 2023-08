Les moustiques tigres ont survécu à l'hiver belge, nouvelle phase du processus d'invasion

L'institut de santé publique Sciensano et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) ont détecté des moustiques tigres à trois endroits différents en Belgique au cours de l'été, rapportent-ils vendredi. L'an dernier, cette espèce d'insecte avait déjà été détectée à deux de ces endroits, Lebbeke et Wilrijk, "ce qui indique qu'ils ont survécu à l'hiver". C'est "la première fois que la surveillance démontre l'hivernage du moustique tigre en Belgique, ce qui marque une étape importante vers son établissement dans le pays".

En juillet dernier, deux citoyens des communes de Wilrijk et de Lebbeke ont soumis une photo du moustique tigre (Aedes albopictus) sur le site internet SurveillanceMoustiques.be. Au cours de la même période, des œufs de moustiques tigres ont également été collectés, confirmant ainsi la présence et la reproduction du moustique tigre à ces deux endroits.

"La détection de moustiques tigres dans les deux communes correspond à ce qui a été observé l'année dernière. Remarquablement, des moustiques adultes et des œufs ont été identifiés exactement aux mêmes endroits que précédemment, et aucune voie d'introduction n'a été identifiée. Par conséquent, on peut en conclure que le moustique tigre a survécu à l'hiver à Wilrijk et Lebbeke, marquant la transition vers une nouvelle phase du processus d'invasion, caractérisée par son établissement", analyse Isra Deblauwe, entomologiste à l'IMT.