Il y a 25 ans, la crise de la dioxine éclatait

Des enquêtes ont révélé que les farines animales qui leur étaient destinées avaient été contaminées à la dioxine. On réalise alors que de la graisse de recyclage contaminée a été introduite - via les mélangeurs et mangeoires - dans les filières de production d'alimentation pour animaux d'élevage.

Les problèmes avaient en fait commencé un peu plus tôt, en janvier de la même année. Des aviculteurs avaient alors remarqué que leurs poules pondaient moins d'oeufs. Ces derniers éclosaient moins nettement et les poussins avaient du mal à percer eux-mêmes leurs coquilles.

Mais c'est seulement le 27 mai, deux semaines avant les élections législatives, que l'information devient publique grâce à un reportage de la VRT. Dès le lendemain, le ministre de la Santé, Marcel Colla, ordonne aux supermarchés de retirer de leurs étals les poulets et oeufs d'origine belge. Quelques jours plus tard, on apprendra que le secteur avicole n'est pas le seul concerné: le secteur porcin est lui aussi contaminé.

Les conséquences pour les élevages sont terribles: les fermes sont bloquées, 60.000 porcs et sept millions de poulets sont abattus préventivement.

Politiquement aussi, la crise fait des ravages. Elle pousse deux ministres à la démission: Marcel Colla de la Santé et Karel Pinxten à l'Agriculture. Elle signe la fin du gouvernement Dehaene et l'arrivée des écologistes au pouvoir, dans le gouvernement Verhofstadt I. Elle est également à l'origine de la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) un an plus tard.