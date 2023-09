Liège interdit la vente de tout animal vivant sur les marchés

La Ville de Liège a franchi vendredi une étape supplémentaire en matière de bien-être animal en interdisant la vente de tout animal vivant, et plus seulement chien et chat, sur les marchés publics et dans le cadre d'activités ambulantes. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, a-t-on indiqué à la Ville de Liège à l'issue de la réunion du collège communal.