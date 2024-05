30 ans de Pairi Daiza: Ludovic Daxhelet nous plonge dans l'évolution spectaculaire du parc et de ses habitants emblématiques

Ici, avec Pairi Daiza, on m'a laissé un peu plus la porte ouverte, dans le sens où je suis rentré en immersion avec les soigneurs et avec les acteurs du parc. Ils m'ont laissé beaucoup d'aisance. Et je trouve que d'être en immersion comme ça avec les soigneurs, ça apprend beaucoup plus sur le métier et on a vraiment cette envie de rester avec eux toute la journée pour en apprendre encore plus.

Est-ce que vous allez en général dans ce parc avec vos proches ?

J'ai une fille de onze ans et demi qui est fan des lions et des pandas. On a déjà fait Pairi Daiza plusieurs fois et ma fille est toujours éblouie par ce qu'elle voit. Et c'est que ce parc-là, il est quand même assez génial parce qu'il y a plein d'espèces et on les voit d'assez près.

Quel animal avez-vous préféré à Pairi Daiza?

Celui qui m'a complètement fasciné, c'est le rhinocéros alors que j'avais des préjugés sur lui avec sa grande corne. Une femelle rhinocéros de plus de quatre tonnes est venue près de nous et j'ai eu la chance, de lui donner à manger et de la caresse. Elle avait les yeux qui convulsaient tellement qu'elle adorait ça. Et je me suis dit, moi qui pèse 65 kilos, je suis en face d'un animal qui pèse plus de quatre tonnes et tu lui fais du bien et il apprécie ça.

Et quel est celui que vous aimez le moins préféré ?

Celui avec qui je ne voudrais pas travailler, c'est le gorille, parce qu'il est impressionnant et intimidant ! Tu ne peux d'ailleurs pas le regarder dans les yeux, tu dois justement baisser les yeux. Et tu te dis "attend, mais c'est fou, c'est moi l'homme".