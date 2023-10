L'Institut des Sciences naturelles met à l'honneur les mammifères préhistoriques géants

Les spectateurs pourront notamment en apprendre davantage sur certaines espèces, telles que le Paraceratherium, un rhinocéros préhistorique sans corne et le plus grand mammifère terrestre ayant existé avec une taille de neuf mètres de long et cinq mètres au garrot.

Au total, six représentations de ces animaux préhistoriques en 3D et cinq squelettes seront présentés au public, familial et scolaire à partir de neuf ans. Le serpent géant, le rhinocéros préhistorique, le requin à grandes dents, le paresseux terrestre géant ou encore le cerf géant seront présentés également à travers des interactifs et des images multimédia.