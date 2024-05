La Turquie, débordée, cherche à contrôler les chiens errants

La scène, filmée cet hiver à Kadikoy, sur la rive asiatique d'Istanbul, comme les images des graves morsures infligées à une fillette d'Ankara, tournent en boucle sur les réseaux sociaux, témoignant de l'agressivité de certains molosses et de la lassitude de la population.

Le chien jaune se rue et renverse sa victime sur la chaussée. La femme âgée ne doit son salut qu'à la courageuse intervention des passants.

Des associations qui militent pour "des rues sans chiens" ont convaincu le gouvernement de préparer une loi très discutée pour contrer la prolifération des chiens errants à travers le pays.

Selon le gouvernement, leur nombre atteint quatre millions - un ministre de l'Agriculture parlait en 2022 de dix millions - et le président Recep Tayyip Erdogan lui-même, entre deux prises de parole sur Gaza, s'en est inquiété mercredi.

"Nous avons un problème de chiens errants qui n'existe dans aucun pays développé", a-t-il relevé, citant l'augmentation des cas de rage - la Turquie est classée "à haut risque" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) - et d'accidents de la circulation dus aux chiens (3.544 sur les cinq dernières années) ainsi que "55 décès" et plus de 5.000 blessés.