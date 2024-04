L'opposition met la majorité au défi de voter le Code du bien-être animal

Une partie de l'opposition et un député de la majorité au parlement bruxellois ont décidé de déposer eux-mêmes le Code du bien-être animal bloqué au gouvernement régional. Elle espère de la sorte constituer une majorité de rechange afin de le faire adopter.

Le MR, la N-VA, le CD&V et le député Julien Uyttendaele (PS) ont pris l'initiative de déposer le texte du ministre Bernard Clerfayt (DéFI).

Le gouvernement devrait approuver en troisième lecture ce texte avant de le transmettre au parlement. Mais la crainte d'un amendement interdisant l'abattage sans étourdissement paralyse le processus. Le PS n'a pas obtenu de ses partenaires de majorité flamands et de DéFI l'engagement que la discipline de majorité soit respectée dans ce cas.

"Lors du débat d'actualité de fin mars, il est apparu que tant le ministre Clerfayt qu'une large majorité des groupes politiques du parlement souhaitaient que ce code soit voté dans les plus brefs délais. Il n'est pas justifiable qu'un ou plusieurs partis gouvernementaux bloquent le processus démocratique et ignorent les souhaits du parlement", ont dit Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), Cieltje Van Achter (N-VA), Bianca Debaets (CD&V) et Julien Uyttendaele dans un communiqué.

La semaine passée, le point était à l'ordre du jour du gouvernement bruxellois mais il n'a finalement pas été discuté et a été reporté à la semaine prochaine.