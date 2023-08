Pakistan: un lion en fuite sème la panique dans un quartier très fréquenté de Karachi

C'est la deuxième fois cette année qu'un lion s'échappe de Karachi, la plus grande ville et capitale économique et financière du Pakistan, avec une population de plus de 20 millions d'habitants.

Mardi, l'animal, âgé de 20 mois, s'est promené dans les rues d'un quartier fréquenté. Les gens ont crié de peur et se sont mis à courir.