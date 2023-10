Quentin surpris par des nuages d'insectes verticaux à Ensival, de quoi peut-il s'agir?

Quentin est un curieux habitant d'Ensival, près de Liège. Il a appuyé sur le bouton orange Alertez-Nous après avoir observé un étrange phénomène. Pendant plusieurs jours, des nuages d'insectes se sont formés près de chez lui. Quelles sont ces bêtes? Est-ce une situation commune?

Les 14, 15 et 16 septembre, Quentin a vu l'inédit. Depuis la terrasse de sa maison, il a vu un drôle de manège s'opérer, à quelques mètres de lui. Ce qu'il a d'abord cru être des petits feux de camp se sont ensuite avérés être des nuages d'insectes. Des milliers de petits insectes regroupés, ondulant dans le ciel, non loin du toit des maisons de la commune. "Cinq ans que je vis ici, et je n'ai jamais vu ça!", nous confie Quentin, 23 ans et ingénieur industriel. "Je pense que c'était des moustiques ou des mouchettes." Pendant trois jours d'affilée, l'Ensivalois observe ce petit manège sans comprendre ce qui se passe. Aucun élément annonciateur ne s'est présenté, et la météo était clémente. "Il faisait très doux, ni trop chaud ni trop froid, entre 19 et 21 degrés", précise-t-il. "Le soleil se couchait doucement à l'horizon."

Difficile d'expliquer ce phénomène, selon Frédéric Francis, entomologue à l'université d’Agro-Bio Tech à Gembloux. Ce professionnel de la bêbête n'a, a priori, pas d'explications concrètes à donner. "Pour l'instant je n'ai pas eu de retour de nuages d'insectes en ville ces derniers temps", regrette-t-il. Alors, oui, il y a bien certaines périodes où les insectes se regroupent, mais ce mois de septembre n'en est pas une. "Il peut se passer ce genre d'événement lors de la récolte de céréales, par exemple, mais ce n'est pas le cas en ce moment...", indique l'entomologue. Et quand il y regarde de plus près, l'expert n'est pas plus avancé. "Impossible de distinguer la nature des insectes photographiés. Il est possible d’avoir des 'nuages' d’insectes, des mouches, moustiques ou pucerons..." Mais pas d'idées sur ces bestioles-là en particulier. Pour Frédéric Francis, un échantillon est là indispensable. Et vous?

Il se peut que vous habitiez Ensival ou aux alentours et que vous ayez également observé le phénomène montré par notre alerteur Quentin. Toutes les hypothèses cohérentes avec explications à l'appui sont les bienvenues... Sophie, qui a également contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous, a sa petite idée. "Il y a des tornades d'insectes au-dessus des arbres à Verviers. On les voit de l'autoroute. On dirait des moustiques. C'est super impressionnant", nous a-t-elle écrit le 1er octobre.