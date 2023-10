Peine de travail pour un agriculteur qui sabotait les concours de chant de coqs

Une querelle de voisinage oppose le septuagénaire aux exploitants dudit café depuis 2014 et ce n'est pas la première que les protagonistes du conflit se retrouvent devant la justice.

Le débit de boissons organise chaque dimanche depuis plusieurs années des concours de chants de coqs rassemblant parfois plus d'une centaine de gallinacés et ce au grand dam de l'agriculteur dont la famille ne vient plus lui rendre visite en raison du bruit, selon ses dires.