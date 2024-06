Rappel d'aliments pour oiseaux en raison de la présence de graines d'une plante invasive

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Scar a décidé lundi de retirer des aliments pour oiseaux de la vente et de les rappeler auprès des consommateurs en raison de la présence de graines d'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante exotique invasive.

"Les graines de l'ambroisie à feuilles d'armoise sont inoffensives pour les individus qui les consomment. Cependant, le caractère invasif et le pollen allergisant de cette plante imposent un contrôle strict. C'est pourquoi il nous a été demandé de rappeler ces lots", explique Scar dans un communiqué de presse.

Les produits concernés sont les suivants : Tournesol strié (3, 15 et 20 kg, lots 12981, 12982, 12983 et 13004), Oiseau hiver (20 kg, lot 12994), Mélange oiseaux extérieur Esser (20 kg, lot 12993) et Grande Perruche (5 kg, lot 13003). Ils ont été vendus du 8 décembre 2023 au 9 avril 2024.