Suspension du prononcé requise pour la maîtresse du chaton Lee

En avril 2020, Selena Ali, alors âgée de 23 ans, avait ramené du Pérou, en pleine crise du coronavirus, le chaton dans un vol qui la rapatriait vers la Belgique, sans autorisation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Or le Pérou est un pays considéré comme à haut risque pour la rage. Le petit chat avait bien été vacciné contre cette maladie mais il n'avait pas passé suffisamment de temps en quarantaine.

Étant donné qu'aucun centre n'est agréé en Belgique pour accueillir un félin potentiellement infecté afin qu'il y termine sa quarantaine et qu'il n'était pas non plus possible de renvoyer le chaton au Pérou, l'Afsca avait alors décidé que Lee devait être euthanasié. La jeune femme s'y était opposée. Le 12 mai 2020, les autorités avaient voulu récupérer l'animal, mais elle avait refusé de leur donner.