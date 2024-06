Thaïlande: rare naissance d'éléphants jumeaux

Les mères n'ont souvent pas assez de lait pour des jumeaux, qui auraient eu des difficultés à survivre dans la nature, selon Michelle Reedy.

Les éléphantes ont la plus longue durée de gestation de tous les mammifères, portant leurs petits durant 18 à de 22 mois et donnant naissance environ tous les quatre à cinq ans.

La naissance de jumeaux n'intervient que dans environ 1% des cas, selon l'organisation de recherche Save the Elephants, et la possibilité de mettre bas une femelle et un mâle est encore plus rare.