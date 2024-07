Naissance de quatre cigognes orientales, menacées d'extinction, à Planckendael

Les cigognes orientales sont plus grandes que leurs cousines blanches, qui vivent en Europe et sont présentes en nombre à Planckendael. Elles sont aussi pourvues d'un bec noir et ont l'œil blanchâtre, tandis que les cigognes blanches ont un bec rose et les yeux tirant vers le noir.

Le programme d'élevage international auquel participe le zoo de Planckendael est important pour la survie de l'espèce. L'oiseau est originaire des rives du fleuve Amour en Chine et en Sibérie. Son habitat, "constitué de marais, d'herbages humides et de rives de fleuves à proximité de zones boisées, s'amenuise considérablement. La nourriture se raréfie avec l'assèchement des terres et la déforestation et les feux de forêt réduisent les possibilités de nidification. En outre, les oiseaux sont victimes du braconnage", rappelle Planckendael.