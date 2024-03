Un homme qui détenait 450 animaux condamné à payer une indemnité pour dommages à la nature

Le tribunal correctionnel d'Audernarde a condamné mardi un homme de Maarkedal qui détenait illégalement plus de 450 animaux sauvages à huit mois de prison, dont la moitié avec sursis, à une amende de 40.000 euros et au paiement d'une indemnité de réparation publique de près de 70.000 euros.

"C'est la première fois que l'indemnisation des dommages causés à la nature est calculée à un niveau aussi élevé, mais il s'agit d'un grand nombre d'espèces sauvages", a expliqué l'association de protection des oiseaux Vogelbescherming Vlaanderen, qui s'est portée partie civile dans ce dossier. Pour elle, il s'agit d'un "signal très important" envoyé par la justice.

Le tribunal a également interdit à vie à l'homme de détenir des animaux et a déclaré que tous les animaux devaient lui être confisqués. Au total, 118 espèces CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction), telles que l'effraie des clochers, la chouette hulotte, le rossignol japonais, la charogne d'été et le cacatoès à crête citronnée, ont été saisies. Il y avait également 134 espèces indigènes détenues illégalement, telles que l'ortolan, l'alouette des champs, le corbeau, le pinson des arbres et le chardonneret, ainsi qu'un grand nombre de tortues.