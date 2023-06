Une petite ville du Nevada envahie par les sauterelles

Des millions de sauterelles mormones ont envahi une petite ville de l'Etat américain du Nevada, recouvrant maisons et routes, et rendant même difficile l'accès à l'hôpital.

Le phénomène, qui n'a rien d'anormal à en croire les experts, dure depuis des jours et décontenance les 20.600 habitants d'Elko.

"On se sent carrément envahis", a confié Colette Reynolds, une habitante, au micro de CBS. "Quand on est à l'intérieur de la maison, c'est comme s'il pleuvait."