Le Monde Sauvage d'Aywaille a vu deux orangs-outans naitre en quelques semaines: "C'est assez exceptionnel"

C'est une naissance exceptionnelle chez nous, au Monde Sauvage d'Aywaille. Deux petits orangs-outans, une espèce menacée, sont nés en janvier et en avril dernier. Deux petites femelles : les visiteurs ont pu découvrir l'une d'entre elles pour la première fois aujourd'hui.

Muke, un orang-outan, reconnaît directement la voix de celui qui la soigne. Avec sa petite Soraya accrochée sur son ventre, elle sait qu'il y a des pommes à la clé lorsque cette voix retentit.

Batak, le père, a droit lui aussi à son goûter. "On parle avec eux beaucoup parce que les primates sont très expressifs. Ils n'ont pas la parole, mais c'est tout comme. On échange avec eux tout au long de la journée", Damien, le soigneur des primates. Soraya est née le 21 janvier et elle a vu le soleil pour la première fois hier. À l'intérieur d'un bâtiment, la petite Jambi est née le 16 avril. Ces orangs-outans font partie d'un programme européen de conservation de l'espèce.