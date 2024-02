Votre chien ne cesse d'aboyer ? Voici les raisons et comment y remédier

Est-ce que nos animaux de compagnie nous parlent ? C'est à cette question que ce RTL info Bienvenue tente de répondre ce jeudi. Par le biais de vocalisations, telles que l'aboiement chez le chien ou le miaulement chez le chat. Nos fidèles compagnons peuvent nous faire comprendre des choses, selon certains critères : "Les vocalisations sont tout à fait normales. Mais parfois, celles-ci sont excessives. Cela peut être en lien avec la race, comme les chiens de type terrier. Chez les chats, les races orientales miaulent beaucoup plus que les autres", indique notre experte Julie Willems, comportementaliste animalier.

La deuxième raison, c'est à cause d'un conditionnement. "Si un animal vocalise et que le maître accède à la demande, il va comprendre et donc, recommencer. Cela ne va que renforcer ce conditionnement", poursuit la spécialiste. Mais comment remédier à cela ? "En déconditionnant. Il faut avoir le comportement inverse. Donc si l'animal vocalise, il faut l'ignorer. Dès qu'il arrête, on peut accéder à sa demande".