Les Belges et leur voiture: s'ils devaient en acheter une prochainement, voici le type de moteur qu'ils choisiraient

Pour quel type de motorisation les Belges opteraient-ils dans le cadre de l’achat de leur prochaine voiture ? Si l’essence séduit encore près d’un Belge sur trois, les voitures électrifiées gagnent du terrain, rapporte un sondage effectué par Le Moniteur Automobile et Auto Gids. 2.000 personnes ont répondu à ce sondage qui visait à comprendre les préférences des Belges en ce qui concerne les moteurs de voiture. L'essence a toujours la cote

Avec 35,81% des répondants, c'est l'essence qui se trouve toujours sur la plus haute marche du podium l'échelle nationale. Si l'on y ajoute les hybrides non rechargeables (17,40%), le chiffre monte à 53%. En ce qui concerne les solutions électriques, elles séduisent environ un Belge sur 4 car 14,79% des Belges achèteraient une voiture complètement électriques, et 12,19% opteraient pour une voiture hybride rechargeable (plug-in hybride). Le diesel convainc encore 16,50% des Belges. Une question de budget Toutefois, lorsque le budget n’est plus un paramètre contraignant, l’essence ne séduirait plus que 45% des Belges, dont 29,11% en 100% thermique (non-hybride). Le glissement se fait surtout vers la voiture électrique qui pourrait alors tenter 20,86 % des Belges ayant répondu au questionnaire. À lire aussi Les moteurs essence et diesel interdits dès 2035: un rapport flingue le projet de l'Union européenne En effet, si le budget n'était pas un souci, ce serait la voiture électrique qui serait la plus prisée en Flandre, alors que budget compris, elle passe en dernière position des préférences. En Belgique et en Wallonie, peu importe le prix, l'essence est toujours le moteur le plus apprécié.

Alors, quel moteur vous convainc le plus ? Si les Belges restent principalement fidèles à leur type de motorisation actuelle, il ressort de l'enquête que ce sont les propriétaires d’une voiture électrique qui sont les moins enclins à changer. Ils sont en effet 74 % à avoir l’intention de reprendre un véhicule électrique au prochain achat contre 54 % des détenteurs d’une voiture hybride et 44 % de ceux qui ont une hybride rechargeable. À lire aussi Véhicule électrique: la domination chinoise accélère la fin des moteurs à essence Si l'on prend uniquement en compte les motorisations non électrifiées, l'essence s'en sort toujours mieux que le diesel (41% de préférence contre 29%). Même si l'époque où le diesel et l'essence raflaient plus de 80% des votes de préférence est révolue, il reste un fait certain que ces moteurs non électrifiés restent une solution "rassurante". En effet, il est toujours plus simple de trouver une pompe plutôt qu'une borne pour recharger une batterie !

Cependant, la question de l’achat sans contrainte budgétaire révèle également que la voiture électrique gagne du terrain et séduit d’ores et déjà un Belge sur cinq et presque un Flamand sur trois.