"Porsche - Driven by Dreams": une nouvelle exposition au musée Autoworld Brussels

Après "Porsche - De l'électrique à l'électrique" en 2013 et "Porsche 356 - 70 ans" en 2020, l'exposition "Porsche - Driven by Dreams" débute à Autoworld Brussels vendredi, indique le musée dans un communiqué. Plus de 60 Porsche, dont 22 en provenance directe du musée de la marque et de ses réserves, seront exposées jusqu'au 25 février 2024. Un événement autour de six thèmes: Unseen: from concept to model, 911 Line up 60th anniversary, Art, Heritage, Motorsport et Dakar Universe.