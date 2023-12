Voitures légendaires, bolides jamais dévoilés et concours exceptionnel: Porsche fête ses 75 ans en grande pompe à Bruxelles

Porsche fête ses 75 ans et pour l'occasion, la marque allemande voit les choses en grand. Une exposition intitulée "Porsche - Driven by Dreams" débute à Autoworld Brussels, ce vendredi. Plus de 60 Porsche, dont 22 en provenance directe du musée de la marque et de ses réserves, seront exposées jusqu'au 25 février 2024.

Neuf prototypes encore jamais montrés en Belgique seront dévoilés. Parmi eux, le 911 Speedster Concept, présenté à l'occasion des 70 ans de la marque.