170 Belges présents à la Cop28 mais pas la ministre flamande du Climat: "Elle considère que les discussions internationales ne sont pas utiles"

Parmi les invités sur le plateau, Philippe Henry, vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité en Wallonie (Ecolo). Il a indiqué qu’il se rendrait à la Cop28, "parce que c’est très important", contrairement à son homologue flamande Zuhal Demir (N-VA). La ministre flamande du climat a d’ailleurs estimé que ce sommet était "un théâtre de marionnettes."

Philippe Henry réagit

La position de la ministre flamande ne passe pas auprès de Philippe Henry qui considère que "pour agir pour le climat, il n’y a que deux manières de le faire: c’est la négociation internationale. C’est très compliqué et bien sûr, c’est beaucoup trop lent, j’aimerais vraiment que ça avance plus vite. Il faut multiplier les contacts multilatéraux, bilatéraux, les accords internationaux et c’est l’action chez soi."

Et de poursuivre: "Ma collègue flamande, malheureusement, considère que les discussions internationales ne sont pas utiles. Et, d’autre part, elle refuse les objectifs pour nous-mêmes. Mais à ce train-là, ce n’est pas possible de résoudre le problème climatique."