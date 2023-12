Se dirige-t-on vraiment vers une TVA à 0% pour les courses? Les partis politiques se prononcent

La Cheffe de groupe à la Chambre et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut, Sofie Merckx (PTB), est consternée sur l'augmentation des prix des courses "Ce qui pose un vrai problème, c'est le prix de l'alimentation, le prix des courses (...). Le ketchup qui a augmenté de 43 % c'est beaucoup plus que l'inflation qu'il y a eu". La première mesure proposée par son parti est de supprimer la TVA de 6% sur tous les produits alimentaires. La seconde mesure sur le plus long terme est de bloquer certains prix. "C'est une proposition très intéressante", affirme Nawal Ben Hamou (PS), Secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement et à l'Égalité des chances.

Saskia Bricmont (Ecolo), députée européenne et tête de liste à l'Europe, précise que la diminution de la TVA doit se faire uniquement sur les produits sains, dont les fruits et légumes. Elisabeth Degryse (Les Engagés), tête de liste à la Chambre pour Bruxelles, ajoute que cette réforme permettrait aux citoyens de manger de manière plus saine. "Nous soutenons le secteur agricole", ajoute Sabine Laruelle (MR). Pour la députée wallonne, cela permet de consommer local et de savoir d'où viennent nos produits.