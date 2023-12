"On m'a demandé d'enlever mon turban ou de sortir": le voile dans la fonction publique, un sujet qui divise les politiques

"J'ai moi-même subi un frein. J'ai décidé de m'inscrire à une formation pour me spécialiser afin de servir le citoyen. Il y avait un ROI (Règlement d'ordre intérieur, NDLR) discriminant. On m'a demandé d'enlever soit mon turban ou soit de sortir. (…) Je suis restée et j'ai entamé des procédures. Pourquoi ? Parce que je porte le foulard par conviction religieuse. Ce faisant, j'exerce ma liberté religieuse, liberté fondamentale consacrée par la constitution et la convention européenne des droits de l'homme (…). Il ne s'agirait pas d'autoriser, mais plutôt de lever cette interdiction qui frappe injustement les femmes qui le porte".", témoigne-t-elle.

Du coup, pas de foulard du tout ou uniquement pas de foulard pour les fonctions qui sont en contact avec le public ? "Pour nous, la neutralité, plus elle est aboutie, moins il y aura de problèmes. Et je parlerai aussi des signes convictionnels parce que croire que le débat ne se réduit qu'au voile est une erreur. (...)", explique-t-il.

Également présent en appel vidéo, le bourgmestre de Bernissart, Roger Vanderstraeten, lui se veut beaucoup plus tolérant. "On a recruté du personnel et il y avait dedans une personne qui portait le foulard, et on n'a pas fait attention à ça. (…) Cela fait partie de la vie et on ne s'en inquiète pas plus que ça", explique-t-il.

Dans une interview donnée pour nos confrères de Sudinfo, il avait notamment déclaré : "Le port du voile à l'administration n'a jamais posé ni problème, ni débat (…)".