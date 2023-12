"Les Juifs ont peur": Yves Oschinsky, un des organisateurs de la marche à Bruxelles contre l'antisémitisme, craint une escalade

Une grande manifestation contre l’antisémitisme a lieu à Bruxelles ce dimanche après-midi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dimanche place de la Chapelle à Bruxelles à 14h, à l'appel de trois organisations: le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), le Forum der Joodse Organisaties (FJO) et la Ligue Belge contre l'Antisémitisme (LBCA). La marche se veut une réponse à la "peur" ressentie dans la communauté juive à l'égard de la recrudescence des incidents antisémites en Europe, particulièrement depuis le 7 octobre, date de l'attaque terroriste du Hamas en Israël.

"Les actes antisémites sont exponentiels. Antisemitisme.be a reçu 40 signalements pour Bruxelles et 320 signalements pour Anvers. C'est exceptionnellement élevé et inquiétant", explique Yves Oschinsky, président du CCOJB, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.



Il explique qu'il y a beaucoup d'insultes, de menaces et du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais aussi une dizaine d'agressions physiques envers la communauté juive. "On a peur d'une escalade", lance-t-il. "Il y a bien longtemps qu'on ne porte plus la kippa à Bruxelles. Les Juifs doivent se cacher aujourd'hui. Les Juifs ont peur", ajoute le président du CCOJB qui fait partie des organisateurs de la marche de ce dimanche. Il confie que lui-même fait preuve de vigilance.