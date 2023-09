En plein direct, Georges-Louis Bouchez répond d'une manière surprenante à un chômeur de longue durée: "Donnez-lui mes coordonnées"

Depuis le début de l’année 2023, le taux d’emploi en Wallonie est reparti à la baisse. Pour la première fois – et c’est symbolique – le taux d’emploi à Bruxelles est plus élevé qu’en Wallonie. Face à cette situation, Georges-Louis Bouchez, invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, n'a une nouvelle fois pas manqué de dire sa façon de penser. "On est toujours responsable de son sort, il faut arrêter de s’en remettre aux autres", a-t-il lancé après avoir entendu le témoignage d'une personne au chômage depuis 7 ans et qui ne souhaite pas prendre les transports en commun pour aller travailler.

Dépendre des transports en commun

En direct dans l'émission, un témoin anonyme prénommé Marc est aussi venu exposer sa situation : il a 56 ans et est au chômage depuis 2009, soit depuis 14 ans. Il a travaillé dans la comptabilité et touche entre 1.300 et 1.400 euros par mois, selon ses dires. "J'ai eu un entretien téléphonique pour 5 emplois et chaque fois, c'est la même chose: quand j'ai dit que je dépendais des transports en commun, on tournait court et on disait que ça ne va pas. On nous reproche de ne pas chercher du travail et quand on veut travailler, c'est l'employeur qui refuse car on dépend des transports en commun. Il faut être crédible...", explique Marc.

Christophe Deborsu réagit immédiatement: "On vous a proposé pas mal d'emploi dans les titres-services. Vous avez dit 'non', dites-vous. Pourquoi?" Ce à quoi Marc répond qu'il a un problème de mobilité et qu'il ne détient pas de permis de conduire. "C'est vraiment impossible pour vous de prendre le bus et d'aller travailler? Les Tec sont quand même performant en Wallonie?", lui lance alors le présentateur de C'est pas tous les jours dimanche. "Oui, mais en titre-service, ça m'étonnerait qu'on accepte de prendre des personnes qui dépendent des transports en commun", argumente le témoin anonyme.